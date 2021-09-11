«Наполи» — «Ювентус»: прогноз Виктора Гусева на матч итальянской Серии А

Известный спортивный журналист и комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч итальянской Серии А «Наполи» — «Ювентус».

Ставка: ничья за 3.50.

«Поговорим о матче третьего тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Ювентусом».



«Ювентус» не слишком уверенно стартовал. В первом туре «Наполи» выиграл со счётом 2:0 у «Венеции», «Юве» сыграл вничью (2:2) с «Удинезе». Во втором туре «Наполи» победил «Дженоа» (2:1), «Ювентус» проиграл «Эмполи» — 0:1.



Исторически преимущество у «Ювентуса». 83 победы против 40 выигрышей у «Наполи». Кстати, 53 матча завершились вничью. В предыдущем сезоне команды обменялись домашними победами. В январе в матче за Суперкубок Италии «Ювентус» выиграл со счетом 2:0.



У «Наполи» возвращается вратарь Оспина, но в нападении потеря — Мертенс. У «Ювентуса» могут не сыграть Бентанкур и Рэмзи. Дома «Наполи» не проиграл в 17 из 18 матчей чемпионата Италии. Но вот то единственное поражение было от «Ювентуса».



Я подчеркиваю силу «Наполи» на своём поле. Но, если взять результаты «Ювентуса» на выезде прошлого сезона, то туринцы занимают пятое место. Если хотите, можете поставить на обе забьют. Часто это случается в очных матчах.



Я набросал фактов и сделаю прогноз, который вытекает из этих размышлений. Ставлю на ничью», — сказал Гусев.