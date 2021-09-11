«МЮ» — «Ньюкасл»: результат матча АПЛ, какой счёт, как сыграл Криштиану Роналду

На стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 4-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 4:1.



В добавленное к первому тайму время нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду забил гол в ворота Фредди Вудмана. На 59-й минуте встречи игрок «сорок» Хавьер Манкильо с передачи Аллана Сент-Максимена вернул равенство на табло. Уже на 61-й минуте матча Роналду забил второй гол с передачи Люка Шоу.



За десять минут до окончания встречи португальский полузащитник «красных дьяволов» Бруну Фернандеш с передачи Поля Погба забил третий гол в ворота «Ньюкасла». В добавленное ко второму тайму время игрок «красных дьяволов» Джесси Лингард забил гол и установил окончательный счёт – 4:1.

Ставки на победу «МЮ» принимались с коэффициентом 1.20: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1200 рублей. Успех «Ньюкасла» оценивался в 17.0, ничья — в 7.50.

На гол Криштиану Роналду давали 1.55, на дубль португальца — 3.60. Тотал больше 2.5 гола шёл за 1.45, тотал больше 4.5 гола — за 3.50, а «обе забьют» — за 2.10.