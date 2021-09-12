Джокович — Медведев: эксперты оценили шансы россиянина в финале US Open
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10 сентября Даниил Медведев и Новак Джокович сыграют в финальном матче Открытого чемпионата США. Начало — в 23:00 мск.
В прямом эфире встречу покажет телеканал Eurosport 1. С 23:55 мск игру начнёт транслировать «Матч ТВ».
Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Джоковича — коэффициент на его победу составляет 1.42. На успех Медведева можно поставить за 3.05.
Аналитики склоняются к тому, что матч Даниил Медведев — Новак Джокович получится упорным: ставки на тотал больше 38.5 гейма принимаются за 1.90, тотал меньше 38.5 гейма оценён коэффициентом 1.89. Ставки на пятый сет принимаются за 3.45.
Тай-брейк идёт за 1.50, а медицинский тайм-аут — за 2.60. Заключить пари на сломанную по ходу матча ракетку предлагается за 5.00.
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