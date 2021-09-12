Джокович — Медведев: где смотреть финал US Open, какой канал покажет матч

10 сентября россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович сыграют в финальном матче Открытого чемпионата США. Начало — в 23:00 мск.

В прямом эфире встречу покажет телеканал Eurosport 1. С 23:55 мск игру начнёт транслировать «Матч ТВ».

Эксперты в своих прогнозах называют фаворитом Джоковича — коэффициент на его победу составляет 1.42. На успех Медведева можно поставить за 3.05.

Эта встреча станет исторической. Либо Медведев впервые в карьере возьмёт титул «Большого шлема», либо Джокович побьёт рекорд Роджера Федерера и Рафаэля Надаля по количеству побед на мэйджорах, а также соберёт календарный «Большой шлем». Ранее в 2021 году серб выиграл Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос» и Уимблдон.