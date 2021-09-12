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Джокович — Медведев: онлайн-трансляция финала US Open, по какому каналу смотреть

Джокович — Медведев: онлайн-трансляция финала US Open, по какому каналу смотреть
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10 сентября Даниил Медведев и Новак Джокович сыграют в финальном матче Открытого чемпионата США. Начало — в 23:00 мск.

В прямом эфире встречу покажет телеканал Eurosport 1. С 23:55 мск игру начнёт транслировать «Матч ТВ»: до этого телеканал показывает встречу чемпионата Италии по футболу между «Ромой» и «Сассуоло».

Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Джоковича — коэффициент на его победу составляет 1.42. На успех Медведева можно поставить за 3.05.

Аналитики считают, что матч Даниил Медведев — Новак Джокович получится упорным: ставки на тотал больше 38.5 гейма принимаются за 1.90, тотал меньше 38.5 гейма оценён коэффициентом 1.89. Ставки на пятый сет принимаются за 3.50, на тай-брейк — за 1.50.

Даниил Медведев — Новак Джокович. Финал US Open — 2021 обречён войти в историю тенниса Даниил Медведев — Новак Джокович. Финал US Open — 2021 обречён войти в историю тенниса
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