«Арсенал» — ЦСКА: ставка Александра Мостового с коэффициентом 3.86 на матч РПЛ

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Премьер-Лиги «Арсенал» — ЦСКА.



Ставка: ничья за 3.86.

«Арсенал» завершил минувшее первенство на 14-й позиции. На новый турнир «пушкари» построили серьёзные планы, но после шести туров команда расположилась на 15-й позиции, в зоне вылета. После единственной победы над «Крыльями Советов» (2:1) Тула дважды потерпела фиаско и сыграла вничью со «Спартаком» (1:1).

ЦСКА пока в поисках игры, новых схем и исполнителей, что мешает игровому процессу. По итогам шести туров команда оказалась на седьмой позиции. После двух побед — над «Ростовом» и «Ахматом» — гости потерпели поражение от чемпиона.

Я считаю, что в этой игре преимущество будет на стороне хозяев. У «пушкарей» новый тренер, при этом у красно-синих есть серьёзная потеря – ушёл Влашич, без которого армейцы будут иметь совсем другой вид.

Предполагаю, что на перестроении и эмоциях хозяева сумеют собраться и вырвут ничью в матче со столичным клубом», — сказал Мостовой.