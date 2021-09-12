«Реал» — «Сельта»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Сельта».
Ставка: «Реал» выиграет и тотал больше 2.5 мяча за 1.98.
«Реал» не сумел выиграть Ла Лигу и не прошёл стадию полуфинала Лиги чемпионов, что для такого клуба можно считать неудачей. В новый сезон «сливочных» повёл новый наставник, которым стал Карло Анчелотти. После трёх туров в активе Мадрида две победы и ничья, что принесло семь очков и первое место, которое делят шесть команд. После ничьей с «Леванте» столичные на выезде одолели «Бетис».
Что-то снова происходит в Виго. На старте нового турнира Примеры «кельты» смогли добыть только один балл и забили всего один гол. Следом за ничьей с «Осасуной» «небесные» на своём поле не справились с «Атлетиком».
В «Реале» есть серьёзные потери, но игроков высокого класса хватает. «Сельта» стартовала неудачно — по игре команда не уступает, но очки отобрать не может.
Ожидаю, что свежий состав «галактикос» выиграет за счёт класса исполнителей, тем более игра при поддержке родных болельщиков. Моя ставка — победа «Реала» + тотал больше 2.5 голов», — сказал Мостовой.
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