Джокович — Медведев: прогноз Софьи Тартаковой на финальный матч US Open

Известная ведущая Софья Тартакова дала прогноз на финальный матч US Open Новак Джокович — Даниил Медведев.
Ставка: победа Медведева за 3.00.
«Новак Джокович сыграет против Даниила Медведева. Сумасшедший финал US Open. Мы болеем за Даню. Вы знаете, у него отличные шансы выиграть свой первый турнир серии «Большого шлема». В полуфинале он победил Оже-Альяссима. Победил на уровне, на опыте. Были неприятные ситуации, но сейчас Медведев набрал невероятный ход, и статус, и форму. Всё это должно сыграть в положительную сторону как раз в финале турнира.
Для Медведева это не первый финал, и он знает, как будет себя чувствовать. Где-то могут быть проблемы с психологией. Главное, чтобы Даня не психовал и получал удовольствие от хороших и добрых эмоций.
Новак Джокович, конечно же, король. Ему нужно выиграть US Open, чтобы собрать «Шлем». Золотой не получилось, так как он проиграл в полуфинале Олимпиады. Сейчас осталась цель — выиграть все соревнования «Большого шлема» в этом сезоне.
Это всё тоже будет давлением для Новака, но он чертовски хорош. Победил Зверева в пяти партиях. Да, Новак проигрывает партии на этом турнире. Но давайте не будем забывать, что для него финал — это отдельная история.
Но мне кажется, что победу одержит Даня. Матч будет упорным, я бы сказала, из 4-5 сетов. Всё-таки верю в Медведева. На вашем месте я бы тоже рискнула», — сказала Тартакова.
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