«Торпедо» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Журналист Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Торпедо» — СКА.

Ставка: победа СКА за 2.05.

«Когда мои коллеги заявили, что я ничего не понимаю в современном хоккее и «Торпедо» Немировски играет гораздо веселее «Торпедо» Скудры, я, конечно, согласился. Покаялся, перековался, признал всю прошедшую жизнь никчёмной и стал ещё внимательнее следить за родной командой. Ничего весёлого в прошедших после этого матчах мне увидеть так не удалось, а два вымученных очка в Казани явились следствием дикого нефарта «Ак Барса», который возил нижегородцев мордами по льду все три периода. После этого была ещё домашняя победа над ХК «Сочи», и в этом матче земляки тоже выглядели не очень, просто южане выглядели ещё похабнее.



В общем, не увидел я ничего, что должно позволить «Торпедо» дома обыграть СКА. Нет, питерцы, конечно, ещё тот сюрприз, и корки умеют мочить только держись. Могут со всеми своими сборниками и кадровыми экспериментами такого начудить, что небесам станет страшно, как, скажем, начудили в домашней игре с «Автомобилистом». Только ведь получится, что чудили они два раза подряд, а такой подлянки от Питера никто не ждёт. И ваш покорный слуга в том числе.



Поэтому всё должно сложиться в полном соответствии со статистикой личных встреч, где СКА до двукратного преимущества не хватает ровным счётом одной победы. Её-то они в Нижнем и завоюют, конечно, немного почудив, но в итоге всё сделав в основное время, пусть и совсем с небольшим преимуществом в счёте и весьма скромным тоталом», — сказал Лебедев.