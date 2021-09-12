Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал Мадрид» – «Сельта»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

«Реал Мадрид» – «Сельта»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании
Комментарии

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» – «Сельта» в 4-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.

Ставка: «Реал» забьёт два-три гола за 1.82.

«Знаменательное событие – мадридский «Реал» возвращается к себе домой на «Сантьяго Бернабеу». Первый матч на обновленном стадионе «Реал» сыграет с «Сельтой». «Реал» неплохо идёт по дистанции, а «Сельта» в трёх турах забила только один мяч, да и то с пенальти.

Как «Реал» отреагирует на паузу, связанную с матчами сборных, в каком состоянии вернутся сборники – это большой вопрос. Полтора года «Реал» не играл на большом стадионе, поэтому снова придётся к нему привыкать. Тем не менее для «Реала» — это праздник, а в праздник проигрывать или терять очки в матче с «Сельтой» было бы не совсем правильно.

Скорее всего, «Реал» выиграет, но я бы порекомендовал сыграть вариант 2-3 гола в матче от мадридского «Реала». Не сказать, что у «Сельты» безнадежная оборона, поэтому она не должна пропустить больше трёх мячей, но и не меньше двух. В последних пяти матчах между «Реалом» и «Сельтой» обязательно этот вариант в исполнении «Реала» доезжал», — сказал Генич.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021