«Реал Мадрид» – «Сельта»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» – «Сельта» в 4-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.
Ставка: «Реал» забьёт два-три гола за 1.82.
«Знаменательное событие – мадридский «Реал» возвращается к себе домой на «Сантьяго Бернабеу». Первый матч на обновленном стадионе «Реал» сыграет с «Сельтой». «Реал» неплохо идёт по дистанции, а «Сельта» в трёх турах забила только один мяч, да и то с пенальти.
Как «Реал» отреагирует на паузу, связанную с матчами сборных, в каком состоянии вернутся сборники – это большой вопрос. Полтора года «Реал» не играл на большом стадионе, поэтому снова придётся к нему привыкать. Тем не менее для «Реала» — это праздник, а в праздник проигрывать или терять очки в матче с «Сельтой» было бы не совсем правильно.
Скорее всего, «Реал» выиграет, но я бы порекомендовал сыграть вариант 2-3 гола в матче от мадридского «Реала». Не сказать, что у «Сельты» безнадежная оборона, поэтому она не должна пропустить больше трёх мячей, но и не меньше двух. В последних пяти матчах между «Реалом» и «Сельтой» обязательно этот вариант в исполнении «Реала» доезжал», — сказал Генич.
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