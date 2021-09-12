«Милан» — «Лацио»: прогноз Дениса Наливайко на матч чемпионата Италии

Комментатор Денис Наливайко дал прогноз на матч 3-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Милан» — «Лацио».

Ставка: победа «Лацио» с нулевой форой за 2.30.

«Лацио» на сегодняшний день, пожалуй, лучшая команда Серии А. Да, глупо говорить так после двух туров, но они забили девять голов. Если вы эти матчи не смотрели, то гляньте, так как пока кажется, что это идеальный саррибол. Это его возвращение, как когда-то было с «Наполи», когда он боролся с «Ювентусом» за скудетто. «Лацио» сейчас — очень и очень крутая команда.

Что касается «Милана», то с ним также всё в порядке, однако забил он всего пять. В последнем туре обыграли «Кальяри» (4:1). Но, если честно, то я не очень верю в «Милан». Да, Пиоли красавец, он проделал невероятную работу, вывел «Милан» в Лигу чемпионов, занял второе место в Серии А. С другой стороны, он проиграл «Интеру». Проиграл серьёзно и быстро. Да, у «Интера» лучше ресурсы, да, был Конте, но в любом случае к «Милану» есть вопросы.

Несмотря на то, что играть будут на «Сан-Сиро», структура «Лацио», которую игроки быстро приняли, даёт о себе знать. Я вам предложу поставить на победу «Лацио» с форой (0). Коэффициент на это довольно большой, больше двух», — сказал Наливайко.