«Лидс» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата Англии «Лидс» — «Ливерпуль».
Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.73.
«Белые в нынешнем сезоне стартовали не лучшим образом и заработали лишь два очка. В первом туре они и вовсе разгромно проиграли «Манчестер Юнайтед» (1:5). В матчах с «Эвертоном» (2:2) и «Бернли» (1:1) получилось пополнить копилку, хотя встречи были тяжелейшими.
На мой взгляд, сегодня хозяева поля без боя не сдадутся и постараются надёжно сыграть в обороне, однако класс футболистов всё-таки различается. Думаю, даже на своём поле улучшить турнирное положение не удастся.
Красные в погоне за чемпионском титулом располагаются на промежуточном седьмом месте. Единственный мяч они пропустили от «Челси» (1:1), тогда же были потеряны первые очки. В противостояниях с менее грозными «Бернли» (2:0) и «Норвичем» (3:0) проблем не возникало.
По моему мнению, фаворит этой пары очевиден. Подопечные Юргена Клоппа намного мотивированнее и мастеровитее, так что три очка, скорее всего, уйдут к ним, пусть крупной виктории и не жду», — сказал Павлюченко.
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