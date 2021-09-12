«Лидс» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата Англии «Лидс» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.73.

«Белые в нынешнем сезоне стартовали не лучшим образом и заработали лишь два очка. В первом туре они и вовсе разгромно проиграли «Манчестер Юнайтед» (1:5). В матчах с «Эвертоном» (2:2) и «Бернли» (1:1) получилось пополнить копилку, хотя встречи были тяжелейшими.

На мой взгляд, сегодня хозяева поля без боя не сдадутся и постараются надёжно сыграть в обороне, однако класс футболистов всё-таки различается. Думаю, даже на своём поле улучшить турнирное положение не удастся.

Красные в погоне за чемпионском титулом располагаются на промежуточном седьмом месте. Единственный мяч они пропустили от «Челси» (1:1), тогда же были потеряны первые очки. В противостояниях с менее грозными «Бернли» (2:0) и «Норвичем» (3:0) проблем не возникало.

По моему мнению, фаворит этой пары очевиден. Подопечные Юргена Клоппа намного мотивированнее и мастеровитее, так что три очка, скорее всего, уйдут к ним, пусть крупной виктории и не жду», — сказал Павлюченко.