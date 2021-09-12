«Арсенал» — ЦСКА: где покажут, во сколько начало матча, какой канал

12 сентября состоится матч седьмого тура чемпионата России «Арсенал» — ЦСКА. Начало игры — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех туляков оценён экспертами в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 3.84.

Букмекеры склоняются к тому, что матч чемпионата России «Арсенал» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.59. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.92, на пенальти — за 2.40.