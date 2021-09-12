«Арсенал» — ЦСКА: смотреть онлайн, прямой эфир матча, по какому каналу покажут
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12 сентября состоится матч седьмого тура чемпионата России «Арсенал» — ЦСКА. Начало игры — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех туляков оценён экспертами в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 3.84.
Букмекеры сомневаются, что матч чемпионата России «Арсенал» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.59. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.92, на пенальти — за 2.40.
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