«Рома» — «Сассуоло»: прогноз Павла Занозина на матч Серии А

Комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч 3-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Рома» — «Сассуоло».
Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.34.
«Сассуоло» начал ни шатко ни валко. Это, скорее всего, связано с отсутствием Доменико Берарди. Он пропустил первые два тура чемпионата, но уже сыграл за сборную и полностью здоров, поэтому наверняка выйдет на поле и в игре с «Ромой». Уже пошли разговоры о том, что Берарди зимой уйдёт из «Сассуоло», но пока, чтобы удачно уехать и перебраться в топ-клуб Италии либо в Европу, надо себя проявлять.
Мне кажется, что Доменико начнёт уже прямо сейчас. Понятно, что это вряд ли поможет «Сассуоло» победить, но это может помочь забивать. В прошлом сезоне и на протяжении минувших лет Берарди создавал для себя и партнёров очень много моментов.
Думаю, что «Сассуоло» забьёт, хотя в прошлом туре команда не забила «Сампдории». Это было нелогично. Хоть «Рома» хороша и в атаке, и в обороне, всё равно в этом матче жду много голов. У «Ромы» есть Абрахам, Шомуродов, Мхитарян. Верту разыгрался. Кстати, это один из моих самых любимых полузащитников, которого наконец-то рассмотрел Дешам.
В общем, будет много голов, а значит, можно заиграть большой верх, то есть больше 3.5 мяча. «Рома» такой тотал пробивала в обоих своих матчах, «Сассуоло» — в одном из двух. Вдвоём эти команды явно настреляют больше, поэтому играем суперверх. Призываю всех смотреть Италию. В этом чемпионате очень много интриг и классного футбола», — сказал Занозин.
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