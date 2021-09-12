«Лидс» — «Ливерпуль»: ставка Дениса Казанского на матч АПЛ с коэффициентом 2.90
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Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль».
Ставка: победа «Ливерпуля» и обе команды забьют за 2.90.
«Любопытная статистика у этих команд в начале сезона. «Лидс» пока ничего не выиграл. А «Ливерпуль» пока ничего не проиграл. Это интересно. У «Ливерпуля» хорошая практика с «Лидс Юнайтед»: четыре победы в шести матчах.
В этом сезоне команде Марсело Бьельсы придётся сильно постараться, чтобы закрепиться в середине турнирной таблицы.
«Ливерпуль» приедет сюда выигрывать. Но это «Лидс», это его поле. Здесь надо обратить внимание на то, что в четырёх матчах из пяти прокатывает «обе забьют». Поэтому поставлю на П2 и ОЗ в этом матче», — сказал Казанский.
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