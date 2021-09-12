«Рома» — «Сассуоло»: прогноз Владислава Турова на матч чемпионата Италии в Риме

Профессиональный гандикапер Владислав Туров дал прогноз на матч 3-го тура Серии А «Рома» — «Сассуоло».

Ставка: ИТМ 45.5 владения мячом «Ромы» за 1.83.

«Рома» пока на третьем месте по контролю мяча в Серии А (61%). Однако этот процент немного обманчив. Благодаря матчу с «Салернитаной» римляне вышли в топ по владению. Однако нужно учитывать, что новичок Серии А вообще не дорожит и не умеет держать мяч, поэтому во владении находится на дне (23,6%). На более длинной дистанции «Рома» должна опуститься на землю по владению мяча. Не будем забывать, что команду возглавил Моуринью, который никогда не любил играть в позиционный футбол. Если соперник способен проявлять хоть какую-то инициативу в контроле мяча, то команды Особенного будут отдавать инициативу и играть вторым номером.



«Сассуоло» как раз из числа тех команд, которые предпочитают играть в позиционный футбол. На смену Де Дзерби был приглашён Дионизи, который также предпочитает играть через контроль мяча. «Эмполи» при нём был третьим в Серии Б по контролю мяча, при этом нужно учитывать, что в большей половине матчей команда выигрывала, то есть вела в счёте. «Сассуоло» при Дионизи — пока лидер по владению мяча (62,1%).



Моуринью начал сезон с двух викторий и вполне способен продолжить свой победный путь. Однако португалец делает упор на оборону и контратаки, то есть навязывать борьбу за контроль мяча ему нет смысла. «Рома» при Особенном будет опасна именно в игре вторым номером. С учётом философии игры наставников и возможностей команд ожидаю большего контроля от гостей».