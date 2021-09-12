Джокович — Медведев: прогноз Ильи Родина на финальный матч US Open — 2021

Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на матч финала US Open Новак Джокович — Даниил Медведев.

Ставка: победа Медведева за 3.35.

«По сути, с финала в Австралии ничего не изменилось, а на фоне этого хайпа по «Большому шлему» есть абсолютное непонимание, что творится с котировками! Смотрите, на россиянина дают 3.35!



Похожая картина по статистике была вчера в финале у девушек. Радукану была абсолютным лидером, а помните, какой коэффициент выдавали букмекеры? Напомню, если забыли. 1.53. Но никак не 1.40, как на Джоковича.



У мужчин по статистике по ходу турнира Медведев выглядит абсолютным лидером. По всем показателям Даниил на голову сильнее Новака. Не верите? Сравните сами! Эйсы? Чуть больше у Даниила. Двойные? В два раза лучше у Даниила. Проценты выигрыша на подаче первого и второго мяча? У Даниила. Приём первой и второй подачи? У Даниила. Брейк-пойнты на своей и чужой подаче? У Даниила. Даже баланс виннерсов к невынужденным — у Даниила! Беру победу россиянина», — сказал Родин.

Ранее букмекеры оценили шансы Медведева выиграть в финале US Open.