Джокович — Медведев: прогноз Ильи Родина на финальный матч US Open — 2021

Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на матч финала US Open Новак Джокович — Даниил Медведев.
Ставка: победа Медведева за 3.35.
«По сути, с финала в Австралии ничего не изменилось, а на фоне этого хайпа по «Большому шлему» есть абсолютное непонимание, что творится с котировками! Смотрите, на россиянина дают 3.35!
Похожая картина по статистике была вчера в финале у девушек. Радукану была абсолютным лидером, а помните, какой коэффициент выдавали букмекеры? Напомню, если забыли. 1.53. Но никак не 1.40, как на Джоковича.
У мужчин по статистике по ходу турнира Медведев выглядит абсолютным лидером. По всем показателям Даниил на голову сильнее Новака. Не верите? Сравните сами! Эйсы? Чуть больше у Даниила. Двойные? В два раза лучше у Даниила. Проценты выигрыша на подаче первого и второго мяча? У Даниила. Приём первой и второй подачи? У Даниила. Брейк-пойнты на своей и чужой подаче? У Даниила. Даже баланс виннерсов к невынужденным — у Даниила! Беру победу россиянина», — сказал Родин.
Ранее букмекеры оценили шансы Медведева выиграть в финале US Open.
- 12 сентября 2021
-
20:00
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:15
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:15
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:15
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 11 сентября 2021
-
19:41
-
19:30
-
18:30
-
17:45
-
17:00
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:20
-
14:30
-
13:30
-
13:00