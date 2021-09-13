Джокович — Медведев: результат финала US Open, кто выиграл, какой счёт

Вторая ракетка мира Даниил Медведев выигрыл US Open — 2021. В финальном матче россиянин обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4. За весь турнир Медведев проиграл всего лишь один сет.
Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут. Даниил выполнил 16 эйсов, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Джоковича 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 брейк при 6 брейк-пойнтах.
Ставки на победу Медведева принимались с коэффициентом 3.30: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3300 рублей. Успех Джоковича оценивался в 1.40.
Тотал меньше 3.5 сета шёл за 2.40, тотал меньше 28.5 гейма — за 2.05, а тотал меньше 34.5 гейма — за 2.80. На победу Медведева с форой (-1.5 сета) давали 4.10, а на точный счёт 3-0 в пользу россиянина — 7.40.
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