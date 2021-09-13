«Реал» — «Сельта»: как сыграли, какой счёт, кто победил, авторы голов

«Реал Мадрид» разгромил «Сельту» в четвёртом туре чемпионата Испании со счётом 5:2.



Нападающий «Сельты» Санти Мина открыл счёт на четвёртой минуте с передачи Яго Аспаса. В середине первого тайма форвард «сливочных» Карим Бензема сравнял счёт. Ему ассистировал Федерико Вальверде.



На 31-й минуте игрок «Сельты» Франко Серви снова вывел гостей вперёд… Сразу после перерыва Бензема забил второй гол в матче и установил равенство на табло.



На 54-й минуте матча Винисиус Жуниор с передачи Бензема вывел мадридцев вперёд. В середине второго тайма вышедший на замену Эдуарду Камавинга забил дебютный гол в футболке «Реала». На 87-й минуте Бензема реализовал пенальти.

Ставки на победу «Реала» принимались с коэффициентом 1.48: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1480 рублей. Успех «Сельты» оценивался в 8.00, ничья — в 5.30.

Тотал больше 2.5 гола шёл за 1.57, тотал больше 6.5 гола — за 17.0, «обе забьют» — за 1.78. На победу «Реала» с форой (-2.5) предлагали 3.80, на точный счёт 5:2 — 60.0, на пенальти — 2.30.