«Ростов» — «Краснодар»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сдеал ставку на матч чемпионата России «Ростов» — «Краснодар».



Ставка: победа «Краснодара» за 2.19.



«Ростов» провалил выступления в минувшем сезоне, но от команды ждали большего в новом первенстве. Смена тренера не пошла на пользу и после шести туров в активе «желто-синих» одна победа над «Нижним Новгородом» и в последнем туре хозяева разделили турнирные баллы с «Уралом».



Ужасно выглядит линия обороны, которая пропускала 12 раз, что в среднем по два мяча.



«Краснодар» в поисках игры. За шесть туров у команды ни одного мирного исхода – три победы и девять баллов принесли седьмую позицию. В последней встрече «быки» на своем поле разобрались с «Рубином».



В этой игре я отдаю предпочтение кубанской команде. Я считаю, что «Краснодар» сумеет выиграть этот поединок исключительно за счет уровня исполнителей, к тому же, хозяева пока далеки от оптимальной формы.



Ожидаю минимальный успех гостей и не могу исключить и результативный футбол.



Моя ставка – победа «Краснодара», — сказал Мостовой.

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