«Рубин» — «Урал»: прогноз Дмитрия Симонова на игру РПЛ

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 7-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Рубин» — «Урал».
Ставка: победа «Рубина» за 1.70.
«Рубин» ожидаемо для меня попал в пике после сенсационного вылета из Лиги Европы от польского «Ракува» (три подряд матча в РПЛ без побед). Это связано не только с травмами Деспотовича и Хвичи, но и с моральным состоянием главного тренера. Команды Леонида Слуцкого всегда попадают в зависимости от его рефлексии.
Во время трансферной кампании казанцы сохранили Хвичу, усилили группу атаки и нашли хорошую подмену Деспоту в лице Онугхи, а Леонид Слуцкий поднял себе настроение, поучаствовав в разных активностях. Это всегда даёт ему приток новых сил.
«Урал» — самая стыдная по игре команда РПЛ, приход Игоря Шалимова пока не позволил переломить ситуацию. Думаю, казанцы должны набирать три очка. Отмечу, уральцы очень мало бьют по воротам — с «Динамо» было 0 ударов даже в сторону ворот, а рекорд по ударам в створ — 4. Когда на эту статистику появятся коэффициенты, можно выбрать победу «Рубина» по ударам и/или ударам в створ с небольшой форой», — сказал Симонов.
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