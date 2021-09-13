«Металлург» Мг — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Металлург» Магнитогорск – «Нефтехимик».
Ставка: ничья за 4.85.
«При всём уважении к нынешнему «Нефтехимику» первой же серьёзной проверки «по гамбургскому счёту» он не выдержал. Проверка эта проходила в Уфе, и «Салавату» даже не пришлось сильно потеть.
«Магнитка» нынче совсем не «Салават», я бы даже сказал, далеко не «Салават». «Магнитка» нынче на пути от хоккейного недоразумения к приличной команде, то есть начала длинный путь, который в последнее время ей приходится проделывать чуть ли не каждый год. Но пока она в самом начале пути, поэтому веселит народ (не магнитогорский, естественно), как может, а своих болельщиков держит на валидоле.
В принципе, с нынешней «Магниткой» нижнекамцы могут сыграть хорошо. Более того, они обязаны сыграть лучше, чем с «Салаватом». Сумеют ли они при этом в Магнитогорске что-то поиметь, кроме чувства глубокого удовлетворения, – вопрос дискуссионный. На мой взгляд, вполне могут, тем более что для «Нефтехимика», играющего на Урале часто и много, в этом нет ничего сенсационного. Нижнекамцы частенько выворачивают «Магнитку» «мехом внутрь» на глазах её публики, но равным образом и «Магнитка» не реже строит «Нефтехимику» козью морду на берегу Камы.
И мне думается, что по сегодняшнему соотношению сил в итоге мы вполне можем получить ничью в основное время. В овертайме «Магнитка», конечно, вновь выстрадает второе очко – потому что там есть кому его вымучивать. Но совсем с пустыми руками и поротой задницей «Нефтехимик» из Магнитогорска, на мой взгляд, не уедет», — сказал Лебедев.
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