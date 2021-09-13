«Эвертон» — «Бёрнли»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Бёрнли».



Ставка: ничья за 3.80.



«Ириски» в этом сезоне демонстрируют умение добиваться положительного результата и идут без поражений, однако и соперники не были грозными. «Лидс» (2:2) и вовсе не получилось переиграть в упорной игре. В предыдущем туре удалось забить дважды в ворота скромного «Брайтона» (2:0).



Почему-то мне кажется, что в этой паре вполне возможна сенсация. Раньше ливерпульцы не блистали стабильностью, да и сейчас превосходство не чувствуется даже в играх с андердогами.



«Бордовые» вовсе идут лишь с одним набранным очком и находятся в зоне вылета. Единственный балл получилось заработать в противостоянии с «Лидсом» (1:1). Более-менее грозному «Ливерпулю» (0:2) уступили без каких-либо шансов, а на старте и с «Брайтоном» (1:2) не справились.



На мой взгляд, гости вполне способны сегодня всех удивить и дать бой более опытным оппонентам. Команда регулярно упирается и даже на выезде способна отобрать очки, сейчас они очень нужны», — сказал Павлюченко.