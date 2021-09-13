«Металлург» Мг – «Нефтехимик»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Нефтехимик».
Ставка: победа «Металлурга» с форой (-1,5) за 1.95.
«Магнитка» неважно провела дома две последние игры с «Салаватом Юлаевом» (2:7) и «Адмиралом» (4:3 ОТ). Очевидно, что уральской команде пока не хватает основательности. «Металлург» может лихорадить по ходу одного матча. Пока сложно сказать, изменится ли неприятная тенденция в дальнейшем. Против системных, опытных соперников стоит ждать сложностей.
«Нефтехимик» на старте удивил не только результатами (три победы в четырёх матчах), но и симпатичной игрой. Если в прошлые годы нижнекамцы старались действовать от обороны и резких контратак, то с приходом в межсезонье на пост главного тренера Олега Леонтьева стиль изменился. Команда по ситуации летит в давление и заставляет соперника ошибаться. Жду открытой игры с обоюдными шансами. Это объективно должно сказаться в пользу хозяев, у которых больше индивидуально сильных хоккеистов в линии атаки. Ставлю на победу «Металлурга» с форой (-1,5) шайбы», — сказал Плющев.
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