«Рубин» — «Урал»: ставка Александра Мостового на матч 7-го тура РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч РПЛ «Рубин» — «Урал».



Ставка: ничья за 3.86.



«Рубин» уверенно стартовал и после шести туров сумел подняться на пятое место. Казань добыла три победы и два раза сыграла вничью, что принесло 11 очков. После серии успешных игр «рубиновые» сбавили обороты и два раза сыграли вничью и в последнем туре на выезде проиграли «Краснодару».



«Урал» опустился на дно турнирной таблицы. Шесть игр оранжево-чёрные не знали побед и смогли забить всего два мяча. В последней игре Екатеринбург на своём поле сыграл вничью с «Ростовом».



Хозяева тяжело переживают травмы игроков, что моментально сказалось на результатах. Гости переживают не лучшие времена, и не могу исключать, что всей командой уйдут в оборону и сумеют добыть один балл.



В этом матче не отдам предпочтение никому. Рискну и сделаю ставку на ничью за хороший коэффициент.



Моя ставка – ничья», — сказал Мостовой.