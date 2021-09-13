«Эвертон» — «Бёрнли»: прогноз Ивана Млечного на матч чемпионата Англии

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 4-го тура АПЛ cезона-2021/2022 «Эвертон» — «Бёрнли».



Ставка: «Эвертон» не проиграет и ТМ 2.5 за 2.17.



«Заход Анчелотти в «Эвертон» так ни к чему и не привёл. Команда за два сезона не поднималась выше восьмого места. Сейчас на место Карло пришёл Рафаэль Бенитес и на старте чемпионата дела у «ирисок» идут достаточно хорошо. Победы над «Брайтоном» и «Саутгемптоном» плюс ничья с «Лидсом», как итог — семь очков за три тура. Команда хорошо заточена на атаку, и пока у них стабильно получалось забивать как минимум по два мяча в матче.



«Бёрнли» также сыграл вничью с «Лидсом», правда, остальные два матча, с «Ливерпулем» и «Брайтоном», они проиграли. Как по мне, в этом сезоне «Бёрнли» будет бороться исключительно за выживание.

В команде ничего не поменялось относительно прошлых сезонов. Но как мы знаем, в АПЛ каждая команда способна отобрать очки у лидеров.



Конечно, «Эвертон» — фаворит этой встречи, но для «Бёрнли» сейчас важно каждое очко, поэтому я уверен, что в этой встрече они будут играть от обороны и стараться играть на контратаках. Как бы ни были хороши «ириски», но, скорее всего, эту игру пропустит Калверт-Льюин, который за три матча забил три мяча, а одному Ришарлисону взламывать оборону в позиционных атаках будет не так просто.



Мой прогноз на эту встречу — «Эвертон» не проиграет и итоговый тотал меньше 2.5», — сказал Млечный.