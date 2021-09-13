«Гранада» — «Бетис»: ставка Максима Калиниченко на игру Примеры

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч испанской Примеры «Гранада» – «Бетис».
Ставка: победа «Гранады» с форой (0) за 2.11.
«Гранада» примет дома «Бетис» в рамках четвёртого тура испанской Ла Лиги. Это интересная встреча двух равных команд. Хотя пока что обе они не добивались особых успехов в новом сезоне.
Оба клуба пока что идут ниже середины таблицы Ла Лиги. Они одинаково провели три тура – сначала дважды сыграли вничью и один раз проиграли. «Бетис» за это время сыграл только с одним сильным клубом – «Реалом». «Сливочные» нанесли ему поражение со счётом 1:0.
У «Гранады» было больше тяжёлых матчей – клуб встречался с «Вильярреалом» и с «Валенсией». Однако они не смогли нанести поражение более слабому сопернику – ничья в двух матчах (0:0 и 1:1).
Пока что туров сыграно в чемпионате не так много и плотность в таблице большая. Так, «Бетис» с двумя очками идёт на 14-й строчке, а «Гранада» с таким же количеством баллов – на 17-й. Но их отставание от соперников из середины таблицы составляет всего пару очков.
Подходя к прогнозу на этот матч, выявить очевидного фаворита здесь трудно. Обе команды одинаково провели первые туры и сейчас являются конкурентами за места в таблице. Но всё-таки соперники у «Гранады» на старте сезона были сложнее. И она смогла им не проиграть. Так что я предложу поставить на успех хозяев поля с форой (0)», — сказал Калиниченко.
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