«Сибирь» — «Северсталь»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ 13 сентября

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Северсталь».



Ставка: победа «Сибири» за 1.97.



«Северсталь» не слишком удачно начала чемпионат, хотя все предыдущие матчи она провела на своей площадке, а этот матч станет первым гостевым для команды Андрея Разина. Она, конечно, окажет сопротивление, но «Сибирь» сейчас превосходит её в классе.



«Северсталь» в прошлом сезоне вышла в плей-офф, поборолась там с московским «Динамо» в первом раунде и в целом оставила хорошее впечатление. Сейчас у череповчан также хорошая команда, которая играет в организованный, тренерский хоккей, и она будет бороться за выход в плей-офф.



«Сибирь», наоборот, не провела ещё ни одной игры дома, и матч станет первым домашним для неё в этом сезоне. «Сибирь» на старте сезона смогла обыграть только «Торпедо», а в матчах против «Трактора», московского «Динамо» и «Нефтехимика» потерпела поражения. Если «Сибирь» хочет выходить в плей-офф, то ей нужно стабильно набирать очки и улучшать своё положение.



В прошлом сезоне «Сибирь» не смогла выйти в плей-офф и в этом постарается туда попасть. В принципе, у Новосибирска сильная команда, которая заслуживает быть в восьмёрке сильнейших команд своей конференции. Конечно, рано ещё судить, но мне кажется, сейчас «Сибирь» стала сильнее, чем в прошлом сезоне.



Это первая домашняя игра, «Сибирь» подойдёт к ней с максимальным настроем и сделает всё, чтобы одержать победу», — сказал Вуйтек.