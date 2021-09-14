«Челси» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Челси» — «Зенит».



Ставка: победа «Зенита» с форой (+2) за 1.80.



«Ох, ну и группа досталась «Зениту» в Лиге чемпионов!



Тут и победитель Лиги чемпионов «Челси», и «Ювентус». Играть на «Стэмфорд Бридж» с «Челси» в первом туре, согласитесь, испытание для нашего чемпиона не самое приятное.



Я смотрел игру «Челси» с «Астон Виллой» в последнем туре — у «Челси» были громадные проблемы, когда играл Сауль. «Астон Вилла» смотрелась ничуть не хуже, но потом вышел Жоржиньо — и все наладилось. Класса у команды Томаса Тухеля, конечно, побольше, чем у «Зенита».



«Зенит» тоже барахлит по ходу одного взятого матча, что показала игра с «Ахматом». Не сыграет Барриос, а это очень серьёзная боевая единица для «Зенита» с точки зрения разрушения. Зато сыграют Малком и Клаудиньо, что важно с точки зрения созидания. Но будет ли играть смело «Зенит» — это большой вопрос.



В первом туре можно попробовать сыграть посмелее и что-то предложить своё «Челси». Я бы сыграл «Зенит» с форой (+2). Может, «Зенит» проиграет с разницей в один мяч или вообще не проиграет. Я жду смелый и агрессивный футбол от команды Семака. Посмотрим, как «Зенит» этот первый тест пройдёт», — сказал Генич.