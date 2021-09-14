«Барселона» — «Бавария»: ставка Максима Калиниченко на матч Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» за 1.93.



«Лига чемпионов вернулась после летнего перерыва. Стартует новый розыгрыш группового этапа. И сразу же нас ждет топовый матч «Барселоны» с «Баварией». Это, наверное, была бы важнейшая игра во всём групповом этапе турнира ещё недавно. Однако много воды уже утекло — собственно, утёк Месси из «Барселоны». Так что сейчас шансы у этих команд уже не такие равные.



Сейчас команду под предводительством Кумана можно рассматривать как обычный, очень хороший испанский клуб. Но всё-таки в нём нет сейчас «волшебника». «Бавария» же после последней игры с «Лейпцигом» (4:1) показывает, что Нагельсман потихоньку находит нужный рецепт для своего нового коллектива. Мюнхенцы снова становятся той машиной, которую мы привыкли видеть.



«Бавария» сейчас очень интересная – динамичная команда. «Барселоне» даже на домашней арене будет весьма непросто в этой игре. Конечно, все мы помним их встречу около года назад, когда мюнхенцы не просто выбили каталонцев из Лиги чемпионов. Они просто уничтожили «Барселону» у неё дома со счётом 8:2. А ведь тогда в составе сине-гранатовых ещё был Месси.



Думаю, «Бавария» и сейчас без особых проблем возьмёт своё. Она, конечно, ещё находится в процессе становления. Однако нынешняя «Барселона» всё равно вряд ли сможет ей противостоять. Ставлю на победу «Баварии», — сказал Калиниченко.