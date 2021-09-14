«Адмирал» — «Динамо» М: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Адмирал» — «Динамо» Москва.



Ставка: победа «Динамо» за 1.59.



«Матчем во Владивостоке бело-голубые, считайте, отмучились, уже в середине сентября закрыв самый дальний выезд в Континентальной лиге для всей Западной конференции. Конечно, для полного счастья лиге не хватает еще парочки команд где-нибудь на Камчатке и Сахалине с девятичасовой разницей во времени в качестве «контрольного в голову». Впрочем, человек ко всему привыкает, и за годы существования КХЛ ее команды привыкли ко всему, и готовы играть хоть в три часа ночи по своему времени (как, скажем, «Амур» с «Адмиралом» где-нибудь в Хельсинки), хоть в девять утра. Помучаются пару лет – и к Камчатке привыкнут, если возникнет там команда.



Матч в Хабаровске прошел в полном соответствии с прогнозами, согласно которым у хозяев в своем матче открытия не было ни малейших шансов. Если кто-то пытался увидеть эти шансы, скажем, в начале второго периода при счете 2:2, так после него был еще третий период. В котором бело-голубые совсем чуть-чуть добавили ногами, и «Амур» тут же перестал за ними успевать, зато начал удаляться в промышленных количествах. А удаления – это такой хлеб для Щипачева & Ко, что только подавай.



С «Адмиралом», конечно, бело-голубым будет посложнее. Тут вам и акклиматизация, и канадская площадка «Фетисов-Арены», и опять-таки матч открытия сезона для владивостокской публики. Но будет ли сложнее настолько, чтобы динамовцы в итоге убрались из Приморья, не солоно хлебавши, а «Адмирал» наоборот, оказался удовлетворенным «по самую плешь»?



На мой взгляд, не будет. Усложнение внешних обстоятельств, как мне кажется, приведет к тому, что забьет «Динамо» на этот раз не шесть, а три-четыре. А поскольку пропустит те же самые одну-две, то все равно завершит все и в свою пользу, и в основное время», — сказал Лебедев.