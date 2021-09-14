«Челси» — «Зенит»: прогноз Дмитрия Симонова на игру 1-го тура Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Челси» — «Зенит».



Ставка: победа «Челси» и обе забьют за 3.40.



«Челси» — «Зенит». И по котировкам букмекеров, и по реальной силе команд понятно, что «Челси» — это суперфаворит. Поставить на победу клуба из Лондона можно только за очень маленький коэффициент. Безусловно, оно того не стоит. Это можно включить разве что в какой-то экспресс.



Я не буду оригинален и скажу, что «Челси», действующий победитель Лиги чемпионов и один из лидеров чемпионата Англии, обыграет чемпиона России. Шансов у «Зенита» объективно нет.



Но по моим ощущениям и несмотря на то что «Челси» отлично смотрится в АПЛ, пропустив один гол от «Ливерпуля», мне кажется, что у «Зенита» есть шансы забить гол в Лондоне. Комбинация победа «Челси» и обе забьют стоит очень солидный коэффициент 3,40.



Мне кажется, что «Зенит» недооценивают с точки зрения забить хотя бы один мяч. Думаю, что для «Челси» этот матч в какой-то степени будет проходным. В лондонском клубе всё понимают. «Зенит» оценивают так, как и должны оценивать, как проходного соперника в Лиге чемпионов, которого надо обыгрывать.



Думаю, что мы увидим определённую ротацию, а некоторые футболисты могут получить свой шанс. Понятно, что это звучит немного странно, когда мы говорим о турнире Лиги чемпионов, но мне кажется, что любой матч в АПЛ в «Челси» оценивают выше, чем вот такой вот проходной матч с «Зенитом».



Мне кажется, именно в этом и есть шанс «Зенита». Кроме того, мы видим, что почти вся группа атаки у «Зенита» находится в нормальном состоянии, все здоровы. Смогут сыграть Малком и Клаудиньо, участие которых ещё совсем недавно было под вопросом. Восстанавливает свои кондиции и своё морально-психологическое состояние Артём Дзюба. В нормальной форме Азмун, в отличной форме Ерохин. Мне кажется, что всё это даёт шанс «Зениту», чтобы отличиться в Лондоне», — сказал Симонов.

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