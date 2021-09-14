«Барселона» — «Бавария»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария».
Ставка: победа «Баварии» за 1.98.
«В минувшем сезоне «Барселона» не смогла вступить в чемпионскую гонку, вернее, она её проиграла и заняла только третье место. За лето команду покинули несколько исполнителей, среди которых оказался Лионель Месси – аргентинец уехал искать счастья в Париж.
Впрочем, запас мощности и ротация у каталонцев довольно мощные, что они доказали в первых турах Примеры, когда добыли две победы и один раз сыграли вничью.
«Бавария» в прошлом году уступила титул победителя Лиги чемпионов, но в Бундеслиге не оставила шансов никому. После победы в Суперкубке Германии красные выдали четыре виктории подряд с общим счётом 29:3.
Команда-витрина после ухода Гризмана и Месси превратилась в обычного середняка. Кроме того, у сине-гранатовых эпидемия травм, которая не скажется положительно на игре. «Бавария» выступает мощно и пока без сбоев.
Я всё время болел за «Барсу», но сегодня отдам предпочтение немецкой команде. Моя ставка – победа «Баварии», — сказал Мостовой.
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