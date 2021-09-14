«Куньлунь» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Куньлунь» – «Автомобилист».



Ставка: ничья за 4.64.



«Автомобилист» вымучил очередные два очка в Подольске, а «Витязь» так и остался командой, которую в этом сезоне ещё никому не удалось обыграть в основное время. «Куньлунь» к таким крепким орешкам не относится, но у него с «Автомобилистом» весьма оригинальная, я бы даже сказал, «неординарная» статистика личных встреч. Судите сами: с того момента, как в Пекине создали это чудо хоккейного мира, оно четырежды выиграло у «Автомобилиста». Причём сразу после создания и – четыре раза подряд. Потом уже екатеринбуржцы шесть раз кряду обыграли товарищей из Поднебесной. То есть, с одной стороны, у нас чуть ли не равенство, точнее, полуторное преимущество «Автомобилиста». С другой – «Куньлунь» забыл, как у уральцев выигрывать. Кстати, в прошлом сезоне «Куньлунь» дважды даже не проиграл, а влетел с грохотом и под фанфары, в Екатеринбурге так и вовсе 0:7.



О чём это нам говорит? Как минимум о том, что в «Автомобилисте» знают, где у «Куньлуня» кнопка. Пользоваться ей не чураются, поэтому забивают китайским товарищам чуть ли не по пять шайб в каждом матче. Но нынче «Куньлунь» у нас выглядит поупорнее, а «Автомобилист» пока наоборот, но, на мой взгляд, судьбу мытищинских китайцев это изменит максимум на одно очко. Именно ничья в основное время видится мне самым вероятным исходом.



Уже потом «Автомобилист» реализует индивидуальные преимущества своих игроков и кто-нибудь забьёт победную шайбу в овертайме. Но это будет уже потом», — сказал Лебедев.