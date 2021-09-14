«Челси» — «Зенит»: ставка Романа Павлюченко на встречу Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит».
Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 1.66.
«Аристократы» просто в сумасшедшей форме сейчас и крушат всех на своём пути. В прошлом сезоне они завоевали титул Лиги чемпионов, с тех пор ещё не проигрывали. В эти выходные лондонская команда смогла разобраться с «Астон Виллой» (3:0) в рамках национального первенства.
По моему мнению, клуб из столицы Англии удержать сейчас будет сложно многим мировым грандам, так тут он ещё и выступает на своей арене. Коллектив молодой, а значит, об усталости не может быть и речи на старте сезона.
Сине-бело-голубые практически не испытывают конкуренции на внутренней арене и уверенно лидируют, обыграв в прошлой встрече «Ахмат» (3:1). Были разбирательства насчёт участия в матче Малкома и Клаудиньо. Похоже, что они завершились благополучно и легионеры помогут сегодня.
На мой взгляд, даже с бразильцами будет сложно оказать сопротивление именитому противнику. Слишком уж хорош оппонент, у него превосходство сейчас во всех линиях, да и физические кондиции отменные», — сказал Павлюченко.
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