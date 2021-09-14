Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Челси» — «Зенит»: ставка Романа Павлюченко на встречу Лиги чемпионов

«Челси» — «Зенит»: ставка Романа Павлюченко на встречу Лиги чемпионов
Комментарии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит».

Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 1.66.

«Аристократы» просто в сумасшедшей форме сейчас и крушат всех на своём пути. В прошлом сезоне они завоевали титул Лиги чемпионов, с тех пор ещё не проигрывали. В эти выходные лондонская команда смогла разобраться с «Астон Виллой» (3:0) в рамках национального первенства.

По моему мнению, клуб из столицы Англии удержать сейчас будет сложно многим мировым грандам, так тут он ещё и выступает на своей арене. Коллектив молодой, а значит, об усталости не может быть и речи на старте сезона.

Сине-бело-голубые практически не испытывают конкуренции на внутренней арене и уверенно лидируют, обыграв в прошлой встрече «Ахмат» (3:1). Были разбирательства насчёт участия в матче Малкома и Клаудиньо. Похоже, что они завершились благополучно и легионеры помогут сегодня.

На мой взгляд, даже с бразильцами будет сложно оказать сопротивление именитому противнику. Слишком уж хорош оппонент, у него превосходство сейчас во всех линиях, да и физические кондиции отменные», — сказал Павлюченко.

Ещё больше прогнозов на Лигу чемпионов — на сайте Betassist.

«Челси» — «Зенит». Когда здравый смысл сильнее несправедливости «Челси» — «Зенит». Когда здравый смысл сильнее несправедливости
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021