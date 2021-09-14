«Барселона» — «Бавария»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов 14 сентября

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Барселона» – «Бавария».
Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.69.
«Снова Лига чемпионов – главный клубный турнир Европы! Суперафиша – «Барселона» против «Баварии».
Стала ли «Барселона» лучше после ухода Месси и после тех изменений, которые произошли в ней? Или «Барселона» снова может попасть под раздачу?
Я смотрел матч «Баварии» с «РБ Лейпциг» — «Бавария», конечно, хороша! Бежит, бьёт, подаёт, забивает, Левандовский в каждом матче кладёт один-два гола. Даже несмотря на то что матч пройдёт в столице Каталонии, я отдал бы предпочтение «Баварии», она выглядит очень мощно.
Про «Барселону» этого сказать нельзя. Да, она пропустила тур чемпионата, должна быть свежей, но это всё вилами по воде писано. Теперь у неё есть голландское трио де Йонг – Депай – де Йонг, но игра «Барселоны» не убеждает.
«Бавария» пропускает почти в каждом матче, поэтому есть резон сыграть на голы. Я бы сыграл вариант обе забьют и тотал больше 2.5 за коэффициент 1.69. Думаю, что здесь должны быть голы. Верю в то, что «Барселона» сможет доставить неприятности сопернику и распечатать ворота Нойера, а в голах «Баварии» я не сомневаюсь», — сказал Генич.
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