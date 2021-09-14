«Динамо» Киев — «Бенфика»: ставка Максима Калиниченко на матч группового раунда ЛЧ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» Киев – «Бенфика».
Ставка: победа «Динамо» с форой (0) за 2.31.
«В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» Киев дома примет «Бенфику». Недавний обидчик московского «Спартака» играет в гостях в этой встрече. Я думаю, что у португальцев здесь не будет такой лёгкой прогулки. Динамовцы способны оказать сопернику более качественное сопротивление.
Но я также считаю, что игра будет сложной для обеих команд. Есть, как обычно, небольшие проблемы у киевлян. «Бенфика» же сильна, но, по моему мнению, очевидным фаворитом в этой игре она точно не считается.
Традиционно не очень хорошо «Бенфика» может сыграть на выезде с восточноевропейской командой. По-моему, этот клуб не всегда удачно выступает с соперниками типа киевского «Динамо».
Надеюсь, что «Динамо» сможет в первом же матче группового этапа ЛЧ оказать сопротивление такому сопернику. Команда у Луческу молодая и задорная. Хорошо клуб организован сейчас. Есть у киевлян все шансы как минимум не проиграть.
В этом матче всё-таки предлагаю поставить на успех хозяев поля. Но перестрахуюсь и предложу заключить пари на победу «Динамо» с форой (0)», — сказал Калиниченко.
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