Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Челси» — «Зенит»: прогноз Артура Петросьяна на игру группового турнира Лиги чемпионов

«Челси» — «Зенит»: прогноз Артура Петросьяна на игру группового турнира Лиги чемпионов
Комментарии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Челси» — «Зенит».

Ставка: победа «Челси» в 2-3 мяча за 2.25.

«В «Зените» собирается хороший подбор игроков. Пока не команда, но футболисты хорошие, однако они, наверное, хороши, чтобы бороться за золото чемпионата России. Даже в России команда далека от идеала. Пока ещё притираются игроки, которые недавно пополнили ряды «Зенита». Кто-то ещё набирает форму, а именно Дзюба. В позиционной атаке полно шероховатостей. Да и после потери мяча также есть сложности, что было видно в матче с «Ахматом».

На «Стэмфорд Бридж» будет не до позиционных атак. Скорее всего, Семак сыграет в пять защитников. Он будет надеяться на редкие шансы, где-то убежать бразильцам и Азмуну, но понятно, что шансов будет немного.

«Челси» сейчас — это уже настоящая машина. Легко добивается результата, сметает соперников. Делает на поле практически всё, что хочет. Не думаю, что «Челси» будет испытывать какие-то проблемы.

Касаемо коэффициентов, то на чистую победу мы ставить не будем. Желательно обратить внимание на варианты с более вкусными коэффициентами. Например, мне понравился вариант с победой «Челси» в 2-3 мяча. Думаю, что в 1 мяч — это слишком мало, в 4 — это слишком много.

С Тухелем «Челси» ещё ни разу не выигрывал с разницей в 4 мяча. Обычно синие добиваются комфортного результата и доводят спокойно дело до победы. Скорее всего, что-то в таком роде и будет в матче с «Зенитом». Поэтому мне понравился такой вариант — победа «Челси» в 2-3 мяча. Коэффициент выше двойки. На него стоит обратить внимание.

Также, казалось бы, просто вариант — победа «Челси» с форой (-1.5) за 1.70. Сухая победа также здесь просматривается за тот же коэффициент.

Ромелу Лукаку рвёт и мечет. Всё у него получается. С приходом Ромелу разнообразие атак у «Челси» снизилось. Большая их часть теперь заточена на Лукаку. Никто и не возражает, тем более он вот недавно забил на «Стэмфорд Бридж».

Мне кажется, что здесь он не остановится. Шансы у него должны быть, при всём уважении к Ракицкому и Ловрену. Скорее всего, будут моменты и как минимум раз он забьёт, а мне понравился коэффициент на его дубль. Шансы вполне себе неплохие, и они явно выше, чем букмекеры предлагают коэффициенты», — сказал Петросьян.

«Челси» — «Зенит». Когда здравый смысл сильнее несправедливости «Челси» — «Зенит». Когда здравый смысл сильнее несправедливости
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021