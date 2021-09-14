«Челси» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Челси» – «Зенит» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Челси» и ТБ 2.5 за 1.80.



«Не позавидуешь «Зениту». Такое начало турнира: гостевой матч с обладателем Кубка чемпионов. Но, если подумать, то «Зениту» терять вообще же нечего. Никто ничего не ждёт. Коэффициенты на игру вообще не дают ни шанса команде Семака. Надо выйти и сыграть раскрепощённо. В прошлые годы соперники были проще, но разве были хорошие результаты? Нет.



Здорово, что бразильцы зенитовские смогут сыграть. Возможно, на сумасшедшей мотивации они что-то в Лондоне создадут, забьют. Почему нет? Они захотят себя показать, проявить лучшие качества. А «Челси» где-то может недооценить «Зенит». Но в то же время есть проблемы у «Зенита». Ловрен не сыграет. Как останавливать Лукаку — большой вопрос.



Я думаю, «Челси» победит, но матч будет результативным. Возможно, лондонцы забьют много, но вполне допускаю счёт 2:1. Почему бы не проявить себя Азмуну, Дзюбе и другим атакующим игрокам. Повторюсь: бояться нечего. Никто за поражение ругать чемпиона России не станет. Против него топ-клуб, а не «Брюгге», при всём уважении», — сказал Титов.

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