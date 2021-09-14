«Барселона» — «Бавария»: прогноз Александра Вишневского на матч группы Е Лиги чемпионов

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Барселона» — «Бавария».



Ставка: «Бавария» не проиграет и ТБ 2.5 за 1.62.



«Наконец-то начинается Лига чемпионов! И в первый же вечер прекраснейший матч «Барселона» — «Бавария».



Для «Барселоны» Лига чемпионов обычно простое дело. Она 20 раз подряд выходила из группы в Лиге чемпионов. Я это говорю к тому, что не удивлюсь, если в этом сезоне эта серия прервётся и «Барселона» отправится в Лигу Европы, так как уж очень плоха «Барселона» и хороша «Бенфика».



У «Барселоны» глобальные финансовые проблемы, из-за которых вынужден был уйти Лионель Месси. Помимо этого, у «Барселоны» и другие проблемы в атаке. Брэйтуэйт сломался, Фати не до конца восстановился от травмы, Дембеле травмирован, ушёл Гризманн. Линия атаки – это какой-то кошмар! Зачем нужен Люк де Йонг? Это просто издевательство над традициями клуба!



Думаю, что шансов даже дома у «Барселоны» против «Баварии» мало, потому что «Бавария» прекрасна! Особенно хорош Левандовский, который забил в 14 турах Бундеслиги подряд. Это настоящая машина! «Бавария» в основном побеждает, причём с крупным счётом. «Бавария» готова бороться за трофей Лиги чемпионов, в отличие от «Барселоны».



Я выберу ставку с коэффициентом 1.62 на то, что «Бавария» не проиграет и тотал будет больше 1.,5. Кроме того, мне понравился коэффициент 2.95 на то, что «Бавария» выиграет в один или два гола. «Бавария» в целом успешно играет с «Барселоной», она сейчас на порядок класснее, поэтому она фаворит», — сказал Вишневский.