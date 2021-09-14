«Челси» — «Зенит»: прогноз Тимура Журавеля на матч 1-го тура Лиги чемпионов в Англии

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Челси» — «Зенит».
Ставка: «Зенит» забьёт за 2.40.
«Что будет на «Стэмфорд Бридж» во вторник вечером? Напрашивается победа «Челси», но это скучно и неинтересно. «Челси» всех обыгрывает, вернулся Лукаку, играют на ноль. В общем, молодцы. Тухель сделал машину. Но, мне кажется, что где-то в Лиге чемпионов эта машина даст сбой.
Во-первых, ротация состава уж слишком и в обороне особенно. Мне кажется, что это не способствует каким-то суперотлаженным связям. Второе, концентрация на «Зенит», на команду из чемпионата, о котором в Англии ничего не знают и думают, что он находится где-то там внизу, будет ниже, чем даже на матч с «Астон Виллой». Где-то расхлябанность, где-то потеря внимания — всё это может сыграть за «Зенит». Выбирая ставку, оттолкнусь от этого парадокса.
«Зенит» забьёт на «Стэмфорд Бридж». Это не гарантирует, что он здесь наберёт очки, но я хочу поставить, чтобы поболеть, чтобы отловить хороший коэффициент. Отловить тот самый парадокс, который обязан появиться в игре «Челси». Просто уж слишком всё идеально.
«Астон Вилла», которая играла здесь последний матч и проиграла со счётом 0:3, в первом тайме выглядела очень здорово. Там только Менди выручал в последние секунды «Челси». Игра сегодняшнего «Челси» должна дать трещину где-то. Не все матчи на ноль так и заканчиваются. Здесь я прогнозирую, что матча на ноль не будет. Наша ставка — «Зенит» забьёт», — сказал Журавель.
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