«Челси» — «Зенит»: прогноз Александра Вишневского на игру 1-го тура группы Лиги чемпионов

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Челси» — «Зенит».



Ставка: «Челси» выиграет и не пропустит за 1.70.



«Есть ли шансы у питерской команды избежать поражения в Лондоне? Минимальные. «Челси» — это машина, и «Зениту» не повезло в этот раз с жеребьёвкой. Думаю, что шансов выйти из группы у «Зенита» нет никаких, как и шансов в этом матче при всём уважении к команде и болельщикам. «Челси» сейчас очень хорош, у лондонцев нет серьёзных травм и дисквалификаций, есть уверенная поступь и желание защитить трофей.



На чистую победу «Челси» коэффициент очень низкий. Над ставкой на победу «Челси» с форой (-1,5) можно подумать, но больше мне нравится ставка на сухую победу «Челси». Тухель в первую очередь думает об обороне. Не зря в последней игре заменили Сауля, так как он часто допускал неточные передачи, обрезался, что приводило к полумоментам у ворот «Челси». Такого Тухель терпеть не может – оборона должна быть выстроена по полному немецкому порядку. Не зря в 3 из 4 матчей чемпионата «Челси» одерживал сухие победы.



Проблемы были только в матче с «Ливерпулем», но там команда пропустила свой единственный гол в чемпионате после удаления, к тому же с пенальти. Моя ставка на сухую победу «Челси», — сказал Вишневский.

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