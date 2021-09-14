«Вильярреал» — «Аталанта»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Аталанта» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: ТБ 3.5 и обе забьют за 3.00.



«На фоне «Барселоны» и «Баварии» эта афиша меркнет, но, думаю, этот матч найдёт своего зрителя. Встреча очень интересная. Тут и российский след есть. Эмери работал в «Спартаке», Миранчук играет за «Аталанту». Встреча должна быть очень классной, ведь две играющие команды встречаются.



Да, и те и другие не здорово начали сезон, особенно это касается «Аталанты». В последнем туре проиграли «Фиорентине» дома, удивляет, что так мало забивает команда. Но, видимо, пока не вкатились в сезон. Лига чемпионов должна встряхнуть. У «Вильярреала» есть травмированные игроки, которые важны для команды. Но на домашний матч после возвращения в Лигу чемпионов жёлтые настроятся.



Я здесь жду искромётного футбола, обе команды знают толк в атаке. Рискнул бы поставить на «обе забьют и тотал больше 3.5 мяча», — сказал Титов.