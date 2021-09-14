«Севилья» — «Зальцбург»: ставка Александра Мостового на встречу Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Севилья» — «Зальцбург».



Ставка: победа «Севильи» за 1.76.



«В прошлом сезоне «Севилья» не сумела повторить свои достижения на европейской арене, но финишировала в топ-4 Примеры, что даёт право сыграть в Лиге чемпионов.



Старт нового сезона принёс положительные эмоции – две победы над «Райо Вальекано» и «Хетафе» и ничья в последнем туре с «Эльче» оставили хорошие впечатления.



«Зальцбург» в 14-й раз выиграл чемпионат Австрии. В квалификации Лиги чемпионов «красные быки» обыграли «Брондбю», что позволило выйти в групповой этап турнира. За семь туров нового турнира австрийской Бундеслиги «Зальцбург» выиграл все семь поединков, при этом забивал почти по три мяча за игру.



В этой игре «Севилья» – явный фаворит, и двух мнений быть не может. «Зальцбург» очень хорош в домашнем чемпионате, но в Австрии нет такого уровня соперников, как в Примере. От этой игры я жду открытого футбола и забитых мячей.



Отдам предпочтение хозяевам поединка, которые сумеют успешно стартовать. Моя ставка – победа «Севильи», — сказал Мостовой.