«Челси» — «Зенит»: где покажут, во сколько начало матча Лиги чемпионов, какой канал

14 сентября состоится матч группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит». Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех «Зенита» оценён букмекерами коэффициентом 21.0. Поставить на ничью предлагают за 7.40.
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.50.
Победа «Челси» с форой (-1.5) идёт за 1.73, а победа «Челси» всухую — за 1.70.
Ещё больше прогнозов на матч «Челси» — «Зенит» — на сайте Betassist.
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