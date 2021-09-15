«Спартак» — «Легия»: смотреть онлайн, прямой эфир матча, по какому каналу покажут

15 сентября состоится матч группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Легия». Начало игры — в 17:30 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.91. Успех «Легии» оценён букмекерами коэффициентом 4.20. Поставить на ничью предлагают за 3.82.
Букмекеры не уверены, что матч Лиги Европы «Спартак» — «Легия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.81.
Прогноз на матч «Спартак» — «Легия» с коэффициентом 3.82.
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