«Челси» — «Зенит»: результат матча Лиги чемпионов, как сыграли, какой счёт, кто победил

«Зенит» проиграл «Челси» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и завершилась со счётом 1:0 в пользу англичан.
Единственный гол состоялся на 69-й минуте: Ромелу Лукаку откликнулся на подачу Сесара Аспиликуэты и головой переправил мяч в сетку ворот Станислава Крицюка.
Ставки на победу «Челси» принимались с коэффициентом 1.24: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1240 рублей. Успех «Зенита» оценивался в 16.0, ничья — в 7.20.
На тотал меньше 2.5 гола давали 2.58, на тотал меньше 1.5 гола — 5.40. Победа «Челси» всухую шла за 1.70, а точный счёт 1:0 в пользу лондонцев — за 7.50.
На победу «Зенита» с форой (+1.5) предлагалось поставить за 2.40.
Также букмекеры оценили шансы «Зенита» выйти из группы после поражения от «Челси».
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