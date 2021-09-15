«Барселона» — «Бавария»: какой счёт, результат матча, как сыграли, кто забил

«Бавария» разгромила «Барселону» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:0. Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу».



На 34-й минуте после серии быстрых передач в касание Томас Мюллер пробил из-за штрафной — мяч рикошетом от защитника «Барселоны» Эрика Гарсии залетел в сетку ворот.



На исходе часа игры Джамал Мусиала без помех пробил с линии штрафной в штангу, а Роберт Левандовски добил мяч в сетку ворот. В концовке удар Сержа Гнабри пришёлся в ближнюю штангу, после чего Левандовски подобрал мяч в центре штрафной, на замахе обыграл защитника и сделал счёт разгромным.

Ставки на победу «Баварии» принимались с коэффициентом 2.03: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2030 рублей. Успех «Барселоны» оценивался в 3.65, ничья — в 4.25.

Тотал больше 2.5 гола шёл за 1.40, а победа мюнхенцев с форой (-1.5) — за 3.30. На разгромную победу «Баварии» давали 6.60, на точный счёт 3:0 в пользу немцев — 21.0.

Также букмекеры оценили шансы «Зенита» выйти из группы после поражения от «Челси».