Эксперты оценили шансы «Зенита» занять первое место в группе после поражения от «Челси»

«Зенит» уступил «Челси» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Томаса Тухеля. В параллельной игре «Ювентус» на выезде разгромил «Мальмё» (3:0).



Букмекеры считают «Челси» явным фаворитом группы. Ставки на первое место лондонцев по итогам групповой стадии принимаются с коэффициентом 1.65: в случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1650 рублей. До первого тура коэффициент составлял 1.85.



Следом идёт «Ювентус». Победа туринцев в квартете оценена в 2.55, ранее она шла за 2.20. Третье место занимает «Зенит», поставить на российский клуб можно за 20.0, это около 5% вероятности (ранее — 22.0).

Явным аутсайдером группы остался «Мальмё» — 100.0. До первого тура шансы шведского клуба оценивались в 80.0.

Также букмекеры оценили шансы «Зенита» выйти из группы после первого тура.